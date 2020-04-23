شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالنظافة يثمن توفير الحكومة كمامات للعاملين بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أمين حسن، النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة، إن اللواء عادل أبو حديد رئيس الهيئة العامة لنظافة القاهرة، وشفيق جلال رئيس الهيئة العامه لنظافة الجيزة، يبحثا دعم العاملين بالنظافة فى كل اجتياجاتهم، للحماية من فيروس كورونا المستجد، بعد اللقاء الأخير الذى جمع بينهم.

ووجه حسن، الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمحافظين لوضع خطط رفع التراكمات التاريخيه والمقالب العامة، التى كانت تتواجد داخل الأحياء السكنية والمدن والعمل على التصدى لأى محاوله تؤثر على صحة المواطنين، فى ظل جائحة كورونا، ووجه الشكر للحكومة علي توفير الكمامات الخاصه بالعمال بشكل يومى.

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وطالب باستمرار الدعم الكامل لعمال النظافة والحفاظ عليهم من أى أمراض، لأنهم يقومون بعمل هام جدا فى ظل الظروف الحالية.

كانت قد أصدرت النقابة العامة للعاملين بالنظافة، وتحسين البيئة، برئاسة المهندس آمين حسن النقيب العام، وشحاتة المقدس نقيب القاهرة الكبرى، بيان، لمطالبة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدعم قطاع النظافه بالجمهورية، لحماية العاملين بها من خطر انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد، كوفيد19، من خلال توفير كمامات وقفازات ومواد التطهير، للحفاظ على العمالة، والحد من المخاطر لهم.

وأوضحت النقابة، أن أعضاء النقابة فى حالة انعقاد مع كل اللجان النقابية على مستوى كافة المحافظات، لتذليل العقبات لأعضائها، وفى خدمه كل المواطنين، فى ظل هذه الأزمة الطارئة، موجهة الشكر للقيادة السياسية، والحكومة، لما تبذله من جهود فى إدارة أزمة كورونا، ووجهت الشكر لكل العاملين بالنظافة، وجامعي القمامة، بكل أنحاء الجمهورية، مؤكدين أنهم يمثلوا الخطوط الدفاعية الأولى، لمحاربه الفيروس، والحد من انتشار الفيروس من خلال المخلفات.