شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يحظر إقامة الفروشات بالأرصفة والطرق العامة والسرادقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بحظر إقامة أى فروشات من شأنها إشغال الأرصفة أو الطريق العام إضافة إلى حظر إقامة أى سرادقات أو فروشات على الأراضى الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة لذلك حفاظاً على حياة المواطنين وتجنباً لإحداث أى تكدسات مرورية، مؤكداً على حق المواطن فى الرصيف.

كما أصدر راشد قراراً بحظر إقامة الزينة الكهربائية بدون الحصول على التراخيص موجهاً رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالسيطرة الحازمة على المحال بأنواعها لعدم شغل الأرصفة بأى شكل ومتابعه الالتزام بقرارات مجلس الوزراء وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً.

وقال المحافظ إن القرارات تأتى فى إطار تطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة وعدم السماح بإشغال الطريق خلال شهر رمضان المبارك واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال أى مخالفة يتم ضبطها مشدداً على مواجهة أى مخالفة بحزم.

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وطالب راشد بتشكيل لجان من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطرى والحماية المدنية للمرور على كافة الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات.

وأكد محافظ الجيزة على إنهاء الاستعدادات لشهر رمضان المعظم من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية وتكثيف المرور على محال اللحوم ومنافذ توزيعها بالتنسيق مع مديريتى الطب البيطرى والصحة وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر.

كان أصدر محافظ الجيزة قرار بمنع إقامة موائد الرحمن أو الخيم الرمضانية أو الندوات الثقافية أو الدينية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.