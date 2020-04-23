شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى مقلد: أزمة كورونا أكدت أن السيسي أب لوطن بأكمله وجعلت العالم يحترم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ليلى مقلد المحامية، إن أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد فى مصر، جددت التأكيد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أباً لكل المصريين فى أوقات الرخاء والشدة، ويساندهم ويشعر بمعاناتهم سواء كانوا داخل أو خارج البلاد، وهو ما ظهر فى خطابه أمس بتوجيه الشكر للأطباء وأطقم التمريض على دورهم الكبير فى علاج المصابين بالفيروس ومنع انتشاره، بالإضافة إلى رسالته لطمأنة المصريين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم، مؤكداً أن الدولة قادرة على الوقوف بقوة أمام الأزمات وهو أمر يجب أن يتباهى به المصريين.

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وأضافت ليلى مقلد، أن الرئيس السيسى نجح فى كسب احترام العالم، وجعلها تقف لنا احتراماً، وذلك بعد مواصلة مصر خطواتها بثبات رغم كافة التحديات، يّد تداوى آثار الفيروس المنتشر وأيادى تحمى وتحفظ سلامة الوطن وتعمر وتبنى لتواصل مسيرة التنمية والرخاء وفق استراتيجية لقيادة حكيمة وحكومة جادة لخدمة الوطن والمواطنين، وهو ما ظهر فى إشادة كافة تقارير المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى، وتوقعت تحقيقه معدلات نمو بخلاف أداء الاقتصاديات الأخرى.

واختتمت ليلى مقلد، حديثها بتقديم الشكر للرئيس السيسى على توجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبرى شارع الطيران الذى يصل بين منطقة عباس العقاد فى مدينة نصر حتى النزهة الجديدة، مؤكدة أن هذه اللفتة الطيبة من الرئيس في تكريم شهداء القضاة ليستذكر جموع المصريين شهداءنا من القضاة البررة وتضحياتهم فداء أوطانهم.