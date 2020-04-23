شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: جاهزون لاستقبال حالات ضيق التنفس نتيجة العاصفة الترابية المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان رفع درجه الاستعداد بمستشفيات الجمهورية، لاستقبال أى حالات تعانى من اختناقات وضيق فى التنفس نتيجة العواصف الترابية بالمحافظات مؤكدة جاهزيتها للتعامل مع جميع الحالات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم التأكيد على تواجد جميع الفرق الطبية من أطباء وتمريض ومد المستشفيات باحتياجاتها من اسطوانات الأكسجين ومؤسعات الشعب الهوائية ومراجعة جميع شبكات الغازات في مناطق العواصف الترابية.

من جانبه، قال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية، إن مرضى الحساسية أو الربو يعانون من نوبات تنفس نتيجة العواصف الرملية وما تثيره من أتربة يستنشقها الإنسان.لذا، ننصح المواطنين بتجنب التعرض المباشر للهواء خلال فترة الرياح وما تثيره من أتربة، وذلك لما تسببه تلك الأتربة من التهابات وحساسية.

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كما نصح بارتداء نظارات شمسية، وتجنب التواجد نهائيا فى الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أي مضاعفات كاحتقان العينين ،تجنبا للتعرض لدخول الرمال فى العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مُبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بماء فاتر، وعدم ملامسة العينين باليدين.

ونصح، المواطنين بالتعامل مع هذه الأجواء بارتداء الكمامات وشرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (‪C)، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة.

كما نصح المرضى بضرورة الاستخدام الأمثل للبخاخات الموسعة للشعب الهوائية وأخذ العلاج الموصوف من جهة الطبيب والإسراع في الاستشارة الطبية عند الشعور بضيق فى التنفس أو النهجان نتيجة الأتربة الموجودة بالجو.