شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: منع إقامة موائد الرحمن وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية على المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للإجراءات التى يتخذها مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، والتى سيتم تطبيقها فى شهر رمضان المعظم والالتزام بمنع إقامة موائد الرجمن للصائمين سواء التابعة للمساجد أو الجمعيات الأهلية أو الأفراد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظات في هذا الشأن.

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن المحافظات أتمت استعداداتها لإستقبال شهر رمضان المبارك من خلال خطط شاملة تتضمن إجراءات محكمة وخطوات عملية لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم ورفع كفاءة الخدمات ودعم منظومة النظافة، مشيراً إلى أنه تم رفع درجات الإستعدادات القصوى في القطاعات الحيوية في المحافظات والعمل على توفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين لآفتا الى ان تم إلغاء الإجازات للقيادات المحلية طوال الشهر الكريم .

وأوضح شعراوى أن خطط الإستعداد تتضمن برامج زمنية للمتابعة الميدانية على كافة المستويات التنفيذية وما ينتج عنها من إجراءات عاجلة وحل لأية مشكلات قد تتعرض لها المراكز والمدن والقرى، مشددا على ضرورة إلتزام المحافظات بتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية بالتنسيق مع مديريتى الصحة والتموين بالمحافظات حفاظا على صحة المواطنين ومنع الإحتكار والجشع بين بعض التجار موجهاً الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة لبيع السلع الغذائية بإسعار مخفضة إضافة الى منافذ الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية مع مراعاة الإجراءات الصحية والإحترازية لمنع الزحام والتجمعات .

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وأكد شعراوى أن غرفة العمليلت المركزية بالمحافظات تتابع مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة مدى توافر الأرصدة الخاصة بالسلع الغذائية والإستراتيجية وانتظام العمل في المخابز وتعديل مواعيدها بما يتناسب مع الشهر الكريم ومتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز ، كما تتابع الأسعار والتأكد من الألتزام التام بالقواعد المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتلقى أية شكاوى بشأن عدم عدم توافر أي سلع أو خدمات أو أية مشكلات على مبادرة " صوتك مسموع " من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك (www.facebook.com/ sotakmasmwo) وسيتم التعامل فوراً لمواجهة أي طارئ .