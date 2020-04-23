شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار تطلق جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك أوناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة السياحة والآثار مساء اليوم جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة (حوالي ‪2375–2345 ق.م).

وتحتوى المجموعة الهرمية للملك أوناس على كل مكونات المجموعة الجنائزية الملكية في الدولة القديمة، والتي تتكون من الهرم والمعبد الجنائزى والطريق الصاعد ومعبد الوادى، ويقع مدخل الهرم فى الجهة الشمالية، يليه ممر هابط ثم صالة ثم ممر أفقى به ثلاث متاريس ينتهي بحجرة فى المنتصف تحتوى نقوش "نصوص الأهرام".

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وإلى اليسار من الداخل ثلاثة مخازن صغيرة، خالية من النقوش وإلى اليمين من الداخل في إتجاه الغرب توجد حجرة الدفن التى تحتوى أيضًا على نقوش لـ "متون الأهرام"؛ وهى نصوص دينية تساعد الملك المتوفى على البعث من جديد وتُرشده فى العالم الآخر ليلحق بإله الشمس "رع" فى السماء.

يقع المعبد الجنائزى إلى الجانب الشرقي من الهرم، وهو خاص بالطقوس الدينية المرتبطة بالملك بعد وفاته، ويحتوى على قدس أقداس ومذبح وصالة أعمدة ومجموعة من المخازن.

جرت أعمال التنقيب في المنطقة المحيطة بالهرم خلال الفترة من 1899 حتى 1903، أدت إلى اكتشاف العديد من المقابر البئرية التي ترجع للأسرتين 26 (664–525 ق.م) و 27 (525–404 ق.م)، وكذلك تم الكشف عن مقبرة الملك حتب سخموي -مؤسس الأسرة الثانية (حوالي 2890 ق.م)- أسفل المعبد الجنائزي مباشرة، وتتكون المقبرة من ممر محفور في الصخر بطول يزيد عن 50 متر وتحتوي على 80 حجرة تخزين على يمين ويسار هذا الممر.