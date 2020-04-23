ياسر الهضيبي: ذكرى تحرير سيناء ستظل راسخة في أذهان الأجيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، التحية لأبطال القوات المسلحة الذين حقَقوا المعجزات وسطروا الملاحم البطولية التي أعادوا بها الأرض وصانوا العرض، مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وأكد الهضيبي، في بيان، اليوم الخميس، أن ذكرى تحرير سيناء، ستظل عيدًا وطنيًا غاليًا، ليوم سطر فيه الشعب المصري بجنوده البواسل ملحمة كبيرة، أرسوا فيها قواعد الوطنية، ومفهوم الكرامة المصرية على أرض سيناء الغالية.

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وأوضح أن أرض الكنانة المصرية لها طبيعة ومكانة خاصة في قلوب المصريين، والذين قدموا الغالي والنفيس لاسترداد هذه البقعة من أرض الوطن .

وشدد نائب رئيس حزب الوفد، على أن هذه المناسبة ستظل راسخة في أذهان الأجيال، يتذكرون دائمًا تضحيات الرجال من الأرض التي تمثل عرض وشرف المواطن، فضلًا عن تعزيز روح الصمود والكبرياء في مواجهة التحديات في الحرب ضد الإرهاب الغاشم، والتصدي لكل محاولات الشر و الدعوات المشبوهة التي تستهدف سلامة مصر و أمنها القومي

كما تقدّم الهضيبي، بالتهاني القلبية للشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، قائلًا: نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة، سائلين الله أن يجعله شهر خير على الشعب المصري مسلمين ومسيحيين في رباط إلى يوم الدين، وكل عام وعموم البلاد والعالم أجمع بخير وسعادة وسلام.​