- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعيم والتعليم الفني، أن الغالبية الساحقة من معلمي مصر والإداريين بالوزارة وملايين الطلاب، سجلوا الدخول على منصة التواصل (Edmodo).
وقال شوقي، في بيان، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد المستخدمين للمنصة قرابة 10 ملايين من بينهم حوالي مليون معلم و8 ملايين طالب وأكثر من نصف مليون ولي أمر، وتزيد الأرقام كل ساعة.
وتابع الوزير: هذا إن دل على شئ فإنه يدل على حرص المنظومة التعليمية علي الانخراط في عملية التطوير واستخدام التعلم عن بعد.
ووجه الوزير التحية والشكر للعمل الكبير الذي قام به قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة والذي يقومون به علي مدار الساعة لضمان كفاءة هذه المنظومة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: 10 ملايين سجلوا على منصة التواصل "Edmodo" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.