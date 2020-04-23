طلب إحاطة بشأن معاناة ذوي الإعاقة في وسائل النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص معاناة المعاقين مع وسائل النقل والطرق، حيث إنها ما زالت مستمرة رغم تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بهم، ورفع درجات الاهتمام إلى أقصى درجة بملف ذوي الاحتياجات الخاصة، وسرعة دعمهم في مشوار معاناتهم اليومي بالشوارع.

وأشار زين، إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان حسب وزارة التضامن الاجتماعي.

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وأوضح أنه رغم إصدار قانون ذوي الإعاقة واعتبار عام ٢٠١٨ عامًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه حتى 2020 ما زالت وسائل المواصلات غير مؤهلة.

وطالب بتهيئة المرافق العامة والمواصلات ليكون ذوي الإعاقة قادرين على السير في الشوارع وصعود الأرصفة، مشيرًا إلى أن تهيئة وسائل النقل للمعاقين تقتصر على الأتوبيسات الجديدة فقط والتي تمثل نسبة قليلة للغاية مقارنة بجميع وسائل النقل العاملة في مصر.

وأضاف أن وسائل المواصلات بالدول التي تعترف بحقوق المعاقين، يوجد بها وسائل للراحة كالمصاعد وأماكن نزول من أتوبيسات النقل الجماعي والعام، كما يتم تخصيص طرق عامة تخص المعاقين، إلا أن هذا غير متاح بسبب عدم الاهتمام بالمعاقين في مصر خلال تخطيط البنية العمرانية، وهو ما يحتاج إلى نظرة حكومية.