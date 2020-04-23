ساويرس: الحكومة تعاملت باحترافية واجتهاد غير مسبوق مع أزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار: أشاد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، بإجراءات الحكومة وتعاملها مع أزمة فيروس "كورونا المستجد". وقال ساويرس، في تدوينة عبر صفحته على موقع تويتر، اليوم الخميس: الشهادة للحق الحكومة تعاملت مع فيروس "كورونا" باحترافية واجتهاد غير مسبوق. وتابع: "خالص التحية لوزيرة الصحة بصفة خاصة، ربنا يكمل مجهودكم وننتصر عليه".

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