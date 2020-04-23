"إسكان النواب" تشيد باستمرار العمل دون توقف رغم كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أشاد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بما تقوم به الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من إجراءات احترازية لضمان استمرار العمل بدون توقف تزامنا مع جانحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال رئاسته وفد لجنة البرلمان في جولة تفقدية لمحطة مياه روض الفرج، بحضور المهندس أشرف رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد عماد حمودة، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي واحدة من أهم القطاعات بالدولة، مشيرا إلى أن هذه الشركات تقوم بدورها على أكمل وجه.

وأشار إلى وجود تعاون وتنسيق على مستوى كبير بين الشركات المختلفة، مؤكدا أن الهدف من الزيارة نقل الصورة الحقيقية لما يتم داخل الشركة.

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وأكد المهندس يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان، أن محطة مياه روض الفرج نموذج من العمل الوطني المحترم، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الشركة صورة مضيئة من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار المغازي، إلى أن الزيارات التي قامت بها اللجنة كشفت حجم وقوة العمل في أغلب المواقع والذي يزيد عن ٨٠% مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار العدوى وللحفاظ على العاملين.

وأوضح محمد إسماعيل، أمين سر اللجنة، أن الشركة تقوم بدور مجتمعي بالتنسيق مع شركات النظافة والمحافظات من أجل تطهير الشوارع، فضلا عن الحرص على عدم انقطاع المياه في هذه الفترة.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشكر للجنة الإسكان لما تقوم به من دور في مساندة الشركة القابضة، قائلا: لجنة الإسكان دايما في ظهرنا.

وتابع رسلان: نلمس الدعم الدائم من لجنة الإسكان بالبرلمان، من أجل الصالح العام.