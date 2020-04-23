محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت جهود الحملات عن ضبط 21 قضية "في مجال تصنيع وبيع الأسماك المملحة والمدخنة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي" بنطاق محافظات (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، قنا، المنوفية). بلغ إجمالي المضبوطات (9,915) طن أسماك مملحة ومدخنة "مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي" لوجود تغير في خواصها الطبيعية كما ورد بتقرير اللجان المرافقة للمأموريات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال حملة أمنية.. إحباط ترويج 10 طن أسماك فاسدة في الأسواق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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