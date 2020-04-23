ضبط شخصين حجبا مواد غذائية ومطهرات طبية عن الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 1116 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها، ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (4 طن "مكرونة، أرز أبيض"، و346 عبوة "عسل نحل") بقصد رفع أسعارها.

كما ضبطت الحملات مالك محل غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بمحافظة الإسكندرية، لحجبه عن التداول كمية قدرها (1200 عبوة "مطهرات طبية") قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.

يأتي ذلك انفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.