خلال حملة أمنية.. أمن المنافذ يضبط 98 مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 12 ألف جنيه.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 65 حكم قضائي متنوع، وضبط 98 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.