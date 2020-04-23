مسجلة باسم أجنبي.. ضبط شخص لقيادته سيارة مهربة جمركيا في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، أحد الأشخاص لقيادته سيارة غير مسدد عنها الرسوم الجمركية. معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، أفادت قيام (أحد الأشخاص-مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بقيادة سيارة غير مسدد عنها الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة بالمخالفة للقانون والتنقل بها داخل المحافظة. Advertisements كما أضافت التحريات بأن السيارة المشار إليها تم الإفراج عنها باسم (أحد الأشخاص- "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، غير خالصة الرسوم الجمركية ومطلوبة لدى الجمارك). عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال قيادته السيارة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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