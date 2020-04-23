وزير الداخلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.
وجاء بها: يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين
لتحرير سيناء أن أعرب عن خالص التهنئة بتلك الذكرى الخالدة.. إن احتفالنا السنوي بهذه الذكرى الوطنية الخالدة يُجسد بجلاء معاني التقدير والوفاء.. لمسيرة وطنية مخلصة في العطاء.. وقف لها العالم شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال أوفياء.. صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر وعدًا واليوم يواصل الرجال عزمهم بثبات.. لدفع مسيرة العمل الوطني للمزيد من التقدم والتنمية والازدهار والرخاء.. لا يهابون التحديات مهما تعاظمت وهم لأجل رفعة الوطن واستقلاله فداء.
حفظكم الله ورعاكم.. وسدد بالنجاح والتوفيق كل خطاكم.. لتبقى مصرنا الغالية بقيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها نفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد.. وكل عام وأنتم بخير.
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