وزير الداخلية يهنئ كبار رجال الدولة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة كبار رجال الدولة، الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وجاء نص برقية التهنئة للفريق أول/ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي" كالتالي: يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وصادق الأمنيات.

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نستلهم في احتفالنا السنوي بتلك الذكرى الوطنية الغالية على كل مصري، قيم التضحية والعطاء والفداء.. ونعلى فيها مكانة رجال صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بتحقيق النصر وتحرير الأرض وعدًا.. إنهم أبطال قواتنا المسلحة الباسلة الذين ضربوا أروع الأمثلة في معارك الشرف والكرامة على مر العصور حتى صاروا رمزًا متجددًا للفخر والاعتزاز وسطروا بأحرف من نور بطولات العسكرية المصرية في التصدي والصمود.

حفظ الله قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم، ولتبقى مصر الكنانة أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة " ... جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص التقدير والإعزاز ، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلي القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم وأن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة ورخاء وتلاحمنا جيشًا وشرطة وشعبًا في نمو وريادة، لتعلو رايتنا دائمًا خفاقة.. وكل عام وأنتم بخير.