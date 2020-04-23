أخبار مصر | "هنفطر معاك".. مبادرة من بنك ناصر الاجتماعي لدعم أهالي سيناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "هنفطر معاك".. مبادرة من بنك ناصر الاجتماعي لدعم أهالي سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، على أنه في ضوء دور البنك التكافلي ورؤيته في توصيل خدماته لكافة فئات المجتمع وفي إطار الاستعدادات لقدوم شهر رمضان المعظم ومواكبته مع احتفالات تحرير سيناء، فقد تقرر تخصيص مبلغ 3.5 مليون جنيه لتجهيز وإرسال قافلة محملة بالمواد الغذائية إلي الأسر الأكثر احتياجا والحالات الأولى بالرعاية من أهالي شمال ووسط سيناء في مبادرة جديدة من البنك تحت مسمي "هنفطر معاك".

وأشارت القباج إلي أنه في ظل الظروف الحالية التي تواجهها الدولة مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها علي الاقتصاد المصري وما تشهده العديد من القطاعات من إغلاق كلي أو جزئي ومن منطلق دور البنك الرائد في دعم الفئات الأولي بالرعاية والمساهمة الفعالة في مثل تلك الأزمات، فقد تم التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية ومحافظة شمال سيناء ومؤسسة مصر للتنمية والإبداع بمدينة العريش لإرسال 8 شاحنات نقل تضم ١٨٦ طن من المواد الغذائية لجميع مدن شمال ووسط سيناء و٥٠ خزان لحفظ المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلي 9 أجهزة غسيل كلوى لمستشفى العريش العام.

وأضاف الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للبنك، أنه نظرا لأن البنك يحتل مكانه وأهمية بالغة تتعلق بتنمية وتطوير الدور الاجتماعي وهو الدور الأصيل والمتمثل في حماية جميع فئات المجتمع وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ووفقا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة من حتمية تضافر جهود كافة الجهات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني في توفير حياة كريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، لذلك اتجه البنك للتعاون مع مؤسسة مصر للتنمية لتوفير هذه القافلة والتي تخدم مدن شمال سيناء ومنها الشيخ زويد والعريش وبير العبد ومدن وسط سيناء مثل الحسنة ونخل والقسيمة ووادي العمرو والبرث.

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وأشار فاروق إلي أن القافلة تضم 6 آلاف كرتونة مواد غذائية تم المراعاة فيها أن تكون متنوعة بكافة أنواع المواد الغذائية بحيث تكفي لإعاشة أسرة كاملة طوال الشهر الكريم وكل كرتونه تزن حوالي 31 كيلو من المواد الغذائية بإجمالي مبلغ 3 مليون جنيه تقريبا.

كما تم إمدادهم بعدد 50 من خزانات لحفظ المياه ووحدات لفلترة المياه بالتجمعات البدوية نظرا لعدم توافر مياه الشرب وعدد 4 محطات تنقية ومعالجة المياه نظرا لارتفاع الملوحة بمياه الآبار الجوفية بمناطق شمال ووسط سيناء.

ومن الجدير بالذكر أن السيد الدكتور اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء قد قدم شهادة شكر وتقدير للدكتور شريف فاروق والعاملين بالبنك علي الجهد المبذول في معاونه أهالي سيناء من خلال مساهمة البنك بقوافل الخير، معربا عن دوام التعاون بين المحافظة والبنك.