أخبار مصر | مدبولي يهنئ وزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر مدبولي يهنئ وزير الدفاع بذكرى تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن أخلص التهاني القلبية لوزير الدفاع ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، داعيًا الله أن يُعيد هذه المناسبة التاريخية العظيمة على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان، وعلى شعبها العظيم بالخير والتقدم والازدهار.

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالأمس.

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وكذلك الاستعدادات الخاصه باستقبال شهر رمضان المبارك، فضلا عن عدد آخر من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها.