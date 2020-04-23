أخبار مصر | "التعليم" تعلن جاهزية منصة الامتحانات الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر "التعليم" تعلن جاهزية منصة الامتحانات الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إن المنصة الإلكترونية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب على مستوى جمهورية مصر العربية لعقد الامتحانات الالكترونية والتي سوف تبدأ 29 أبريل الجاري لكل من طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وتنتهي في مايو.

وأوضحت الوزارة أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام.

وأشار إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار. انطلاق الامتحانات الإلكترونية



وأدى أمس طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

ونجح 545 ألف طالب وطالبة في تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.