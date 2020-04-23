أخبار مصر | رئيس الوزراء يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأسمى آيات التهاني وعظيم الاحترام والتقدير للرئيس السيسي، مُعربا عن أن هذه المناسبة العظيمة تجعلنا نذكر بكل فخر واعتزاز أبناء مصر البواسل الذين قدموا كل غالٍ ونفيس؛ من أجل استرداد كل حبة رمل في سيناء الحبيبة.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: إن رجال القوات المسلحة لا يزالون يُقدمون أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من صنوف الإرهابيين والخونة وتجار الدين المُتربصين بأمن وسلامة الوطن؛ ليضربوا بذلك أروع الأمثلة في التضحية والفداء للحفاظ على الوطن ومُقدراته.

وأكد أن التاريخ سيُسجل وقوف الرئيس السيسي بكل قوة وصلابة في وجه الإرهاب نيابة عن العالم؛ داعيًا له بدوام التوفيق والسداد، ودوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة، ولشعبها العظيم. مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بالأمس.



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