أخبار مصر | رئيس النواب يهنئ السيسي بتحرير سيناء: نحيى كل من شارك بهذا العيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس النواب يهنئ السيسي بتحرير سيناء: نحيى كل من شارك بهذا العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.
وجاء نص البرقية - وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس - كما يلي:
فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم، بأسمى وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية الممزوجة بالفخار والإعزاز، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة المباركة من أرض الوطن المقدس من براثن الاحتلال، بأيدي قواتنا المسلحة، التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة.
إنه ليوم عظيم، اتخذ فيه الراحل العظيم "محمد أنور السادات" طيب الله ثراه، قراره ببدء معركة التحرير، فارتفعت راية مصر على أرض سيناء بأيدي أبنائها البررة من رجال القوات المسلحة البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. لقد وهبوا أرواحهم لله وللوطن، وصانوا كنانته، لا يريدون إلا وجه الله، طالبين الشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.
إننا نحنى جباهنا احترامًا وتقديرًا لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر العظيم، الذى ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجيش معًا النصر المبين، وارتفعت به كرامة وهامة كل من يسكن الأرض العربية.
لقد كتب أبطال القوات المسلحة، أبطال العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، ووضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه أغلى من الحياة فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن ندعو الله لهم أن ينزلهم منازل الصديقين والأبرار.
نحيى كل من شارك في صناعة هذا العيد المجيد.. نحيى كل ضابط وجندي، وهب روحه دفاعًا عن تراب وطنه... نحيى كل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك.. نحيى كل زوجة فقدت شريك حياتها، وكل طفل غاب عنه والده في ملحمة الحرية.
لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الغالية، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.
حمى الله مصر ووقاها من كل سوء، وسدد الله خطاكم وأبقاكم.