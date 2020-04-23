أخبار مصر | رئيس النواب يهنئ السيسي بتحرير سيناء: نحيى كل من شارك بهذا العيد

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وجاء نص البرقية - وفقا لبيان صحفي اليوم الخميس - كما يلي:

فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،

إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن أنقل إليكم، بأسمى وباسم نواب الشعب خالص ‏التهنئة القلبية الممزوجة بالفخار والإعزاز، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة ‏المباركة من أرض الوطن المقدس من براثن الاحتلال، بأيدي قواتنا المسلحة، التي حمى ‏ظهرها جبهة داخلية متماسكة.‏

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إنه ليوم عظيم، اتخذ فيه الراحل العظيم "محمد أنور السادات" طيب الله ثراه، قراره ‏ببدء معركة التحرير، فارتفعت راية مصر على أرض سيناء بأيدي أبنائها البررة من رجال القوات ‏المسلحة البواسل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر. ‏لقد وهبوا أرواحهم لله وللوطن، وصانوا كنانته، لا يريدون إلا وجه الله، طالبين الشهادة، ‏فكانوا أطهر الرجال وأشرف الشهداء.‏

إننا نحنى جباهنا احترامًا وتقديرًا لشهداء الواجب الذين حققوا لمصر هذا النصر ‏العظيم، الذى ما كان ليتحقق لولا رفض الشعب للهزيمة، ولولا إصرار وعزيمة لا تلين، على ‏تحقيق أعظم انتصارات الأمة، فتحقق للشعب وللجيش معًا النصر المبين، وارتفعت به كرامة ‏وهامة كل من يسكن الأرض العربية.‏

لقد كتب أبطال القوات المسلحة، أبطال العزة والكرامة بدمائهم الطاهرة أنصع ‏الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، ووضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه ‏أغلى من الحياة فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن ندعو الله لهم أن ينزلهم منازل الصديقين ‏والأبرار.‏

نحيى كل من شارك في صناعة هذا العيد المجيد.. نحيى كل ضابط وجندي، وهب ‏روحه دفاعًا عن تراب وطنه... نحيى كل أم قدمت للوطن أغلى ما تملك.. نحيى كل زوجة ‏فقدت شريك حياتها، وكل طفل غاب عنه والده في ملحمة الحرية.‏

لقد رفعنا أعلام السيادة على أرض سيناء الغالية، ونرفع اليوم معكم أعلام الحياة ‏الكريمة لكل مواطن على أرض مصر.‏

حمى الله مصر ووقاها من كل سوء، وسدد الله خطاكم وأبقاكم.