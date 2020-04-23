أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة اليونسكو اعتبار يوم 23 أبريل اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، وتشارك في هذ الاحتفال أكثر من 100 بلد في إطار الجمعيات والمدارس والهيئات العامة والتجمعات المهنية والمؤسسات الخاصة.

ويهدف الاحتفال الي اتاحة الفرصة لاكتشاف عالم الكتاب من جوانب متعددة، فالكتاب وسيلة للتعبير عن القيم وواسطة لنقل المعارف، وهو مستودع للتراث الثقافي ووسيلة للحوار وثمرة لجهود مبدعين يكفل قانون حقوق المؤلف حمايتهم.

وأصدرت المنظمة المهنية مبادرة أخري لليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في عام 2000، وحظيت بدعم اليونسكو ومساندة الدول، ونعني بها مبادرة العاصمة العالمية للكتاب.

ففي كل سنة تختار منظمة اليونسكو مدينة تأخذ على عاتقها، مجموعة من المبادرات والأنشطة، إدامة زخم الاحتفال باليوم العالمي حتى حلول ذكراه مجددا في السنة التالية.

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ووقع اختيار منظمة اليونسكو هذا العام على مدينة كوالا لمبور الماليزية تزامنا مع مسألة التعليم الشامل للجميع، وبناء مجتمعات قائمة على المعارف، وانتفاع جميع سكان المدينة بالقراءة.

ويشمل برنامج المنظم في كوالالمبور باكا على أربعة مواضيع، وهي: القراءة بجميع أشكالها، وتطوير البنية الأساسية لصناعة الكتاب، والشمولية وإتاحة الموارد الرقمية، وتمكين الأطفال من خلال القراءة.

وسيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات والنشاطات كبناء مدينة الكتاب (تجمع كوتا بوكو)، بالإضافة إلى حملة قراءة للمسافرين في المواصلات العامة، وتعزيز الخدمات الرقمية وانتفاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمكتبة الوطنية في ماليزيا، وإدماج الخدمات الرقمية الجديدة للمكتبات في 12 مكتبة عامة في المناطق السكنية الفقيرة في كوالالمبور.

وتهدف المدينة بالنهوض بثقافة الكتاب والشمولية عن طريق تحسين الانتفاع بالكتب في جميع أرجاء المدينة، ويكون مشروع العاصمة الكتاب العالمية مرتبط ببرنامج "رؤية كوالالمبور لعام 2020"، كما سيكون مشروع المدينة البيئية هو "نهر الحياة"، الذي يوضح دور كتب ومكتبات بالهواء الطلق بالقرب من قنوات جرى ترميمها مؤخرا في المدينة.

وتستخدم الكتب في الفترة الحالية أكثر من أي فترة، وبخاصة مع إغلاق المدارس في معظم أنحاء العالم، بسبب انشار فيروس الكورونا، وذلك للحد من صعوبة العزل الاجتماعي بعد اعلان الدول الحظر، كما تساعد الكتب علي تقوية الروابط الإنسانية، وتوسيع الآفاق، وتحفيز قدرات الذهنية والإبداعية.