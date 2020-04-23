أخبار مصر | برلماني: أزمة كورونا تفرض علينا مزيدا من الاهتمام بالبحث العلمي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: أزمة كورونا تفرض علينا مزيدا من الاهتمام بالبحث العلمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، أن وباء كورونا فرض على معظم دول العالم، إن لم يكن كلها، أن تعيد ترتيب أولوياتها، ليقفز الملف الصحى والطبى إلى مقدمة تلك الأولويات وكذلك ملف البحث العلمي بوصفه المنقذ لنا من هذه الجائحة.

وأضاف بركات في بيان، اليوم الخميس، أن مصر تمتلك كفاءات في مجالات البحوث العلمية الأكاديمية والطبية، حيث كشف مؤشر البحث العلمي لشهر مارس الماضي للمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن نشر 108 أبحاث دولية حول فيروس كورونا لباحثين مصريين فى مجلات دولية خلال الفترة من 2014 إلى فبراير 2020، وفقا لقاعدة البيانات العالمية للنشر الدولى Scopus.

وأوضح، أن جهود البحث العلمي لا تقتصر على الناحية الطبية، مؤكدا دور القطاعات البحثية والأكاديمية ومؤسسات الدعم الحكومية والخاصة في توجيه برامجها وابحاثها ومخصصاتها لما يتوافق مع مسؤولياتها الاجتماعية والاقتصادية، وبما يساعد على تحفيز الكوادر البشرية المصرية المؤهلة والمتميزة وصاحبة الخبرة، واستقطابها لتطوير شراكات ومشاريع تساهم في تسيير عجلة الاقتصاد الوطني أثناء وبعد أزمة كورونا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة عليها اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تعكس الاهتمام بالبحث العلمى والإنفاق عليه، مطالبًا باستحداث وزارة مستقلة للبحث العلمى، لا تكون مجرد ملحق بوزارة التعليم العالى، وأن يتم التوسع فى إنشاء المراكز العلمية المتخصصة، وأن يكون لها مهام محددة وتكليفات صارمة يتم تنفيذها فى أوقات معلومة، إلى جانب وجود موازنات كافية.

وأكد النائب أهمية مراجعة موضوعات الأبحاث العلمية التى يتم العمل عليها داخل الجامعات والمراكز البحثية، وأن يكون هناك خطة واضحة ومُحددة للمجالات التى تحتاج إليها الدولة والمجتمع ليتم إجراء الأبحاث عليها، وألا يكون الأمر مُجرد أبحات تتم للحصول على ترقيات وظيفية فقط.

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وفي سياق اخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا، وأنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة

وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة، مؤكدا جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.