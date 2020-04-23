أخبار مصر | وكيل نقل النواب: الاهتمام بتهيئة المواصلات لذوي الإعاقة مجرد "شعارات"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل نقل النواب: الاهتمام بتهيئة المواصلات لذوي الإعاقة مجرد "شعارات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص معاناة المعاقين مع وسائل النقل والطرق.

وأشار النائب فى بيان اليوم الخميس، أن المعاناة ما زالت مستمرة رغم تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بهم، ورفع درجات الاهتمام إلى أقصى درجة بملف ذوى الاحتياجات الخاصة، وسرعة دعمهم في مشوار معاناتهم اليومى بالشوارع، مشيرا إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بلغت 10.6% من تعداد السكان حسب وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح زين الدين، أنه رغم إصدار قانون ذوى الإعاقة واعتبار عام ٢٠١٨ عامًا مخصصًا لذوى الاحتياجات الخاصة، إلا أنه حتى 2020 ما زالت وسائل المواصلات غير مؤهلة، فلكى يرغب المعاقون في صعود الأتوبيس أو التحرك عبر وسائل النقل، يواجه الكثير من الصعوبات التى تتصل بعدم قدرته على ذلك، وهذا يتطلب أن تكون هناك تهيئة للمرافق العامة والمواصلات ليكون ذوى الإعاقة قادرين على السير في الشوارع وصعود الأرصفة، مشيرا إلى أن تهيئة وسائل النقل للمتعاقين تقتصر على الأتوبيسات الجديدة فقط والتي تمثل نسبة قليلة للغاية مقارنة بجميع وسائل النقل العاملة في مصر.

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وأضاف عضو مجلس النواب أن وسائل المواصلات بالدول التى تعترف بحقوق المعاقين، يوجد بها وسائل للراحة كالمصاعد وأماكن نزول من أوتوبيسات النقل الجماعى والعام، كما يتم تخصيص طرق عامة تخص المعاقين، إلا أن هذا غير متاح بسبب عدم الاهتمام بالمعاقين في مصر خلال تخطيط البنية العمرانية، وهو ما يحتاج إلى نظرة حكومية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد أولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة غير مسبوق واتضح ذلك في منتدى شباب منذ انطلاقته عام 2017.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولاسيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.