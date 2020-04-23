أخبار مصر | برلماني: خطاب الرئيس أعطى طمأنينة للمصريين

قال حسن عمر حسنين، عصو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن ما حققته الدولة من مشروعات قومية ضخمة وخاصة فى شرق القناة وسط كل ما نواجهه من تحديات، هو إنجاز بكل ما تحمله الكلمة من معانى.

وأضاف أن الرئاسة ومؤسسات الدولة أعطت اهتماما بالتنمية في كافة ربوع مصر وخاصة سيناء صاحبة الأولوية لاعتبارات استراتيجية وأمنية واقتصادية.

وتابع فى بيان اليوم الخميس، أن التاريخ سوف يشهد أن الرئيس السيسي أول رئيسًا يولي اهتمام بالغ بأرض الفيروز وأهلها، وربط انتهاء مسار التنمية بذكرى ثورة يونيو لتكون انتصارًا جديدا على أرضنا الطاهرة.

وأشار "عمر"، إلى أن توجيهات الرئيس الصريحة باحتواء كافة احتياجات أبناء سيناء وتقنين الأوضاع، والتعامل الجاد مع الأزمات على غرار تطهير بحيرة المنزلة وضرورة التعامل بنظام دعم للصيادين حتى لايترك مجالا لصناعة بؤر إرهاب، هو تاكيد على توجه الدولة وأهتمامها بحل جميع مشاكل أبناء سيناء.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة ومؤسساتها لم تدخر جهدا في سبيل التنمية وتحقيق أمن وسلامة المواطنين ولذا جاءت كلمة الرئيس وافية لكافة الجوانب، ورسالته للشعب بأن عودة الدولة وهيبتها أمر مشترك بين أجهزة الدولة والمواطنين يستلزم على الجميع إدراكها.

ولفت عضو لجنة الادراة المحلية، إلى أن الدولة تخطو بثبات وقوة لتحقيق الحلم المنشود للتنمية المستدامة مما يفتح أبواب الخير والرخاء، ولاسيما شفافية الرئيس مع شعبه والتعامل بمبدأ الكتاب المفتوح يضع مسؤولية شعبية على كاهل الجميع ليكون عونا للوصول إلى مصر إلتي نحلم بيها.

ونوه بأن الرئيس لم يغفل أن يوجه رسائل طمأنينه حيال الأزمة الراهنة لفيروس كورونا، من حيث التعامل معها باسلوب جاد وعلمى، مع ضرورة التزام المواطنين الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة، ولم يغفل أبناء مصر العالقين بقوله ''مش هنسيبكم حتى لو كانت ظروفنا صعبة".

وأردف عضو مجلس النواب أن إشادة الرئيس بالقوات المسلحة والشرطة والطواقم الطبية، تدفعهم للمزيد من العطاء.