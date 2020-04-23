مصر | غرق غواص خلال انتشال جثة شاب أوسيم من ترعة المريوطية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر غرق غواص خلال انتشال جثة شاب أوسيم من ترعة المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد عمليات بحث استمرت على مدار اليومين الماضيين، نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، في انتشال جثة شاب، سقط في ترعة بجوار مقابر أوسيم، شمال الجيزة، وتم انتشاله من ترعة المريوطية، وحال انتشال الجثة، سقط أحد الغواطين من قوة الإنقاذ النهري، ولقى مصرعه غرقًا، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للعميد مجدي عزيز مأمور مركز شرطة أوسيم، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط دراجة نارية، كان يستقلها شابان في مياه ترعة بطريق مقابر أوسيم، ما أسفر عن إصابة شاب وسقوط الآخر بالترعة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش، والرائد محمد مجدي رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث.

وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين أن الأهالي تمكنوا من إنقاذ أحدهما، وجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما سقط شقيقه الأصغر في الترعة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثته. شهود عيان أفادوا بأن الشقيقين كانا في طريق عودتهما من محل عملهما بـ"مشتل"، واختلت عجلة القيادة بيد قائد الدراجة، ما أدى إلى سقوطهما في الترعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. Advertisements اقرأ أيضًا..