مصر | بلاغ جديد من ريهام سعيد ضد سما المصرى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:12 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ جديد من ريهام سعيد ضد سما المصرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحامى شعبان سعيد وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حماده الصاوى ضد الفنانة الاستعراضية سما المصرى بتهمة التحريض على الفسق والفجور.



وقال سعيد فى البلاغ الذى حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعى دون مراعاة للقانون والاداب.



وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات فى بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو فى حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسى فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعل فاضح وعلنى للتحريض على الفسق والفجور.