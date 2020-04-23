محافظ المنوفية: غلق مركز نساء وتوليد وعيادتين للأسنان مخالفين بالشهداء

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الخميس، غلق مركز طبي للنساء والتوليد وعيادتين للأسنان بالشهداء، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.
جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية، حيث تلاحظ عدم وجود المدير المسؤول، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى، والتشغيل دون ترخيص.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.
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