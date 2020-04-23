شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 4814 طن قمح لشون وصوامع المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم استلام 4814 طن و737 كيلو جرام قمح حتى اليوم من المزارعين بجميع مراكز المحافظة، من خلال الشون والصوامع والهناجر.

وأكد «يوسف» انتظام استلام المحصول من خلال 47 موقع على مستوى مدن وقرى المحافظة.

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بالمحافظة بلغت 249 ألف و400 فدان بزيادة 31 ألف فدان عن العام الماضي، وبمتوسط إنتاجية عالية تتراوح ما بين 22-24 إردب للفدان، وخصص لها 47 موقع مابين شون وصوامع وهناجر لاستلام المحصول .