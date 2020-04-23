شكرا لقرائتكم خبر عن «السنبختي».. من هو الإرهابي المصري الذي اعتقله الجيش الليبي؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، القبض على عنصر إرهابي شديد الخطورة يرجح انتماءه لتنظيم القاعدة ويحارب في صفوف الميليشيات الإرهابية في طرابلس.
الإرهابي المقبوض عليه مصري الجنسية ويدعى محمد محمد السيد، وعرف باسمي محمد السنبختي وأبوخالد منير، وأبرز المعلومات التي وردت عنه وفقاً للجيش الوطني الليبي:
- اسمه بالكامل: محمد محمد السيد.
- كنيته «محمد السنبختي» و«أبوخالد منير».
- يُعد من أخطر الإرهابيين وهو كان على علاقة وطيدة بالإرهابي هشام عشماوي.
- شارك في بعض عمليات تفجير الكنائس في مصر.
- لديه شقيقان مسجونان في مصر بتهمة الإرهاب.
- رصده الجيش الليبي في سبتمبر 2019 بمنطقة غوط الشعال في العاصمة طرابلس.
- تم القبض عليه من قبل الاستخبارات في طرابس وتم ترحيله إلى بنغازي التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
935
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وفيات
276
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