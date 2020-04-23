شكرا لقرائتكم خبر عن رغم التحذيرات من «كورونا».. زحام أمام البنوك وماكينات الصرف الآلي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت فروع البنوك وماكينات الصراف الآلي زحاما وطوابير للعملاء والموظفين بمراكز ومدن الشرقية، اليوم الخميس، وذلك لصرف الرواتب وإيداع الأموال وسحب ما يحتاجونه من أرصدتهم من ماكينات الصرف، للوفاء بمتطلباتهم اليومية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، بالرغم من التحذيرات المستمرة وما اتخذته الدولة من إجراءات احترازية بتفادي الاختلاط تجنبا لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية، خاصة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أفاد أحد مديري فروع البنوك بالمحافظة بأنهم قاموا بتوفير أماكن مناسبة للانتظار، فضلا عما تم اتخاذه من إجراءات وقائية من أعمال التطهير والتعقيم المستمرة للحد من انتشار العدوى، لافتا إلى أنه تمت إقامة خيام وتوفير عدد من الكراسي أمام المقرات، وتزويد كل منها بمندوب لتيسير الإجراءات والتعامل مع العملاء والمترددين عليها، وتنظيم دخول المواطنين منعا للزحام والتكدس حرصا على سلامتهم.