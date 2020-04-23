شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف بني سويف» تستلم 150 كاشفًا لـ«كورونا»: «يظهر النتيجة خلال ١٥ دقيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسلام عساف، مدير مرفق إسعاف بني سويف، إن الإدارة استلمت عدد 150 جهاز اختبار سريع للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أن الجهاز يُظهر النتيجة بعد 15 دقيقة على الأكثر في حال استخدامه بطريقته الصحيحة ووفق البروتوكول الخاص به.

وأضاف «عساف» في تصريحات صحفية، الخميس، أن «الجهاز يحدد إذا كان المريض في مرحلة النقاهة أو العدوى بفيروس كورونا من عدمه، مشيرًا إلى أن «الوزارة وفرت خطة لتوفير وتبديل الأطقم الطبية بصفة مستمرة كل 14 يومًا، والتي نطلق عليها مرحلة، وكل مرحلة لها إجراءاتها الوقائية والاحترازية والعلاجية الخاصة بها، لحمايتهم والمحافظة على سلامة الأطقم».

وأوضح أن الوزارة تبل قصارى جهدها لحماية الأطقم الطبية لضمان استمرار عملهم في خدمة المرضى، وذلك بتوفير كواشف الاختبارات السريعة لتحديد مدى الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، بالإضافة إلى عدد من العقاقير الوقائية والاحترازية التي تحمي المسعفين والأطقم الطبية من خطر الإصابة.