شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: فرق طبية مدربة لاستقبال رحلات المصريين العالقين في الخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جهزت مديرية الصحة بالبحر الأحمر عددا من الفرق الطبية المدربة لاستقبال رحلات المصريين العالقين في الخارج من خلال عدد من رحلات الطيران المقرر وصولها مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، ضمن رحلات الجسر الجوي لإعادة المصريين العالقين في الخارج، وذلك تحت إشراف الدكتور ماهر الجمل بإدارة الحجر الصحي بوزارة الصحة.

ويستقبل مطار مرسي علم الدولي، اليوم الخميس، عدد من رحلات الطيران الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعدد من الدول العربية والأجنبية من أمريكا والمغرب والبحرين والجزائر وهولندا وإسبانيا وروسيا والهند والصين والمالديف.

واستعدت فرق طبية من الحجر الصحي، تحت إشراف الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، لتعقيم ورش الطائرات بالكامل عقب وصولها من الداخل وتعقيم الركاب وتعقيم حقائبهم.

وأكد الدكتور عطية خيري، مدير الحجر الصحي بمرسى علم، في تصريح صحفي، توقيع إجراءات الحجر الصحي بمطار مرسى علم على جميع الركاب المصريين القادمين عقب وصولهم مباشرة وتشمل الكشف الطبي على جميع الركاب وطاقم الطائرة فور نزولهم من سلم الطائرة وتطهير المتعلقات الشخصية وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

من جهته، أوضح الدكتور كريم هشام، نائب مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، أنه سيتم وضع المصريين العائدين من الخارج في عدد من الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم لمدة ١٤ يوما ويرافقهم عدد من الفرق الطبية لمتابعة حالتهم الصحية بصفة يومية صباحا ومساء خلال مدة الحجر ولن يتم السماح لهم بمغادرة الغرف إلا نصف ساعة كل يوم للتمشية وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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