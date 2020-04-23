شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي؛ بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن أخلص التهاني القلبية لوزير الدفاع ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، داعياً الله أن يُعيد هذه المناسبة التاريخية العظيمة على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان، وعلى شعبها العظيم بالخير والتقدم والازدهار.