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شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم قرية «المصيلحة» بالمنوفية عقب ظهور حالات مصابة بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت الوحدة المحلية بقرية المصيلحة بالمنوفية، برش وتعقيم أحد المنازل عقب إصابة أسرة مكونة من 5 أشخاص فيه بفيروس «كورونا»، حيث أصيب الأب وعقب أخذ مسحات من الأم والأطفال الثلاثة ومن بينهم طفل رضيع عمره 4 أشهر ثبت إيجابية العينات وإصابتهم بكورونا وتم نقلهم على الفور إلى مستشفيات العزل.
صرح سامى سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، بأن الوحدة المحلية بالمصيلحة قامت، مساء أمس، بشن حملة تطهير بجميع الأماكن بقرية المصيلحة عقب ظهور حالات مصابة، كما أن جميع الوحدات ستستمر في مواصلة جهودها المكثفة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد رئيس المركز والمدينة على ضرورة المتابعة الدورية للتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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