شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. «بنها» ضمن 23 جامعة مصرية في تصنيف «التايمز 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة حصلت على تميز جديد في ملف التصنيف العالمي بين الجامعات العالمية، حيث احتلت الترتيب 101- 200 عالميًا، وعلى المستوى المحلى احتلت جامعة بنها الترتيب الأول بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية ضمن٢٣ جامعة مصرية بتصنيف «التايمز» البريطاني لمؤسسات التعليم العالي للتنمية المستدامة، وذلك للمرة الأولى، والذي يأتي متوافقا مع رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف «السعيد» في تصريحات صحفية، الخميس، أن تحقيق الجامعة لهذا التميز ما هو إلا نتيجة لجهد جماعي ساهم فيه فريق العمل مع جميع منسوبي الجامعة من الأكاديميين والإداريين، وكذلك الطلاب، حيث قامت الجامعة بالعديد من الأنشطة المتنوعة في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا إلى المضي قدما للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية، موجهًا التهنئة لأسرة الجامعة بهذا الإنجاز الجديد الذي تحقق بملف تصنيف الجامعة على المستوى الدولي.