شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: مصر تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا.. ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم كل القطاعات الحيوية والمنتجة من أجل دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد، مشيدًا بجهود منتجي الدواجن الذين يعملون بإخلاص لإنتاج احتياجات الشعب من البروتين طوال العام وخاصة خلال هذه الأيام التي تواجه مصر والعالم بعد ظهور فيروس كورونا.

ووجه الوزير في تصريحات صحفية، الخميس، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة حركة الدواجن على مدار الساعة، وازالة العقبات التي تواجهها في مهدها، وتوفير مدخلات الإنتاج، من أدوية ولقاحات، وأعلاف، مع متابعة حركة المركبات المحملة بالدواجن أو الأعلاف، مع تكثيف المتابعة الميدانية على كافة الأنشطة الداجنة ومصانع الأعلاف، للتأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة بين العاملين في هذه الأنشطة لوقايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يبلغ 4 مليون دجاجة يوميا بإجمالي إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالى 13 مليار بيضة واننا نحقق اكثر من 97% من احتياجاتنا من الدواجن ولدينا اكتفاء ذاتي من البيض وفائض للتصدير، وأن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه، ويستوعب أكثر من 2،5 مليون عامل.

وأشار وزير الزراعة إلى أن «الوزارة تقدم الرعاية البيطرية والأمان الحيوي لحماية صناعة الدواجن والعاملين فيها وطرحت أراضي جديدة بآلاف الافدنة في حوالي 20 منطقة خارج الوادي لإقامة مشروعات متكاملة ( دواجن ومجازر وأعلاف) بمزايا تشجيعية وتدعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الحيوي الواعد، كما اننا في سبيلنا للحصول على اعتماد المنظمة العالمية لصحة الحيوان لحوالي 14 منشأة خالية من انفلونزا الطيور حتى يتم تصدير الدواجن للخارج»>

ومن جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن وزارة الزراعة عقدت بروتوكولات تعاون مع البنك الأهلي والبنك الزراعى المصرى، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لتوفير الدعم اللوجيستي والمالي والفني لصغار مربى الدواجن والعمل على رفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى نظام التربية المغلق، لزيادة الإنتاج والحفاظ على الثروة الداجنة وتحسين العائد الاقتصادي من صناعة الدواجن.

وأضاف «الصياد» أن هناك مشروعات جديدة متكاملة للاستثمار الداجني في الظهير الصحراوي سوف يتم ضخ إنتاجها في الأسواق المحلية قريباً لتغطية الاحتياجات من الدواجن وتصدير الفائض منها، موضحا أن الوزارة على تواصل وتنسيق دائم مع الاتحاد العام لمنتجى الدواجن وشعبة الدواجن بالغرفة التجارية، لدراسة كافة المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة،

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