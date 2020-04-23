شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة التطبيقيين: انتهينا من 90% من معاشات الأعضاء وبدء صرفها للورثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، إن النقابة انتهت من صرف 90% من المعاشات للأعضاء المستحقين، وبدأت فى صرف المعاشات للورثة، مشيرا إلى أن النقابة اتخذت كافة الاجراءات الاحترازية لحماية الأعضاء من مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد، خلال صرفهم للمعاش.

وأوضح هلال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عددا من النقابات الفرعية كانت لديها اعتراضات على صرف المعاشات بسبب فيروس كورونا، وعدم وجود أماكن واسعة لديها تسمح باتخاذ الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه بالتعاون مع النقابة العامة تم تأمينهم وتخصيص أماكن واسعة بمحافظاتهم.

كان المهندس رمضان هلال، نقيب التطبيقيين ببورسعيد، أمين صندوق النقابة العامة للتطبيقيين، قد قال إن النقابة قررت البدء فى صرف معاشات الأعضاء والورثة المستحقين، على مستوى الجمهورية يوم الأثنين 20 إبريل 2020، مشيرا إلى أن النقابة ستعلن عن جداول تنظيمية بمواعيد وفترات صرف المعاش، لمنع التكدس والازدحام حرصا على صحة وحياة الأعضاء، وفق الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الحكومة لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

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وأوضح هلال، أن النقابة بدأت فى استئناف عملها، بداية الأسبوع الجارى، وتم تحديد مواعيد استقبال الأعضاء، على أن تكون طوال أيام الأسبوع من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة الثالثة عصرا، خلال الفترة الحالية وحتى إشعار آخر بالنسبة لمواعيد حظر التجول، التى حددتها الحكومة.

كان الدكتور زكريا حشاد، نقيب عام التطبيقيين، قد قال إنه تمشيا مع سياسات الدولة فى زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد -19، وحرصا على أرواح المواطنين وأعضاء نقابة التطبيقيين، فقد تقرر تعطيل العمل بالنقابة العامة للتطبيقيين، وكذلك فروع النقابة بالمحافظات، ابتداء من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، وحتى يوم السبت الموافق 4 إبريل الجارى، على أن يتم استئناف العمل ابتداء من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2020.