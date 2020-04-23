شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إصلاح لوحة تشغيل مولد بئر جوفى بمدينة الطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، بوزارة المواود المائية والرى أن قسم التشغيل والصيانة بالإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء قام بإصلاح لوحة التشغيل الخاصة بمولد بئر رقم (8) بسهل القاع بمدينة الطور، وتم تشغيله و يعمل بكفاءة وبصورة جيدة.

أضاف سركيس فى تصريحات صحفية أنه يتم استخدام الطاقة النظيفة في مجال الموارد المائية القطاع، وتجهيز الآبار للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات جنوب سيناء والجيزة وأسوان وقنا وسوهاج بتكلفة تبلغ حوالى (106.664) مليون جنيه، كما تم توصيل التيار الكهربي للآبار الجوفية بمحافظات الشرقية و المنوفية و الجيزة و البحيرة بتكلفة (49.742) مليون جنيه.

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وأشار سركيس إلى أنه جارى تنفيذ أعمال حفر وتجهيز وتنمية وتوريد وتركيب طلمبات غاطسة وإحلال وتجديد واصطياد طلمبات لآبار المياه الجوفية وتبطين المجارى المائية وإنشاء أحواض وتوريد وتركيب مواسير بلاستيك و إنشاء شبكة مواسير وخزانات خلط وإنشاء مراوي وصيانة للعيون الطبيعية وإحلال وتجديد رؤوس الطرادات للآبار المتدفقة ذاتيا، بقيمة إجمالية تبلغ (282.992) مليون جنيه.

وأكد سركيس أنه تم الانتهاء من عملية توصيل الكهرباء ل (7) آبار جوفية بالشرقية بهدف المحافظة على البيئة بتكلفة 3.544 مليون جنية، وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، كما تم الإنتهاء من توصيل الكهرباء ل 10 آبار بمحافظة بهدف المحافظة على البيئة بتكلفة 5.566 مليون جنية وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، وكذلك حفر 3 آبار وتوريد وتركيب 2 طلمبة بالطاقة الشمسية بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بتكلفة 10.312 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100% .

أشار سركيس إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز 26 بئر بالطاقة الشمسية، بهدف استخدام الطاقة النظيفة في تشغيل الآبار بتكلفة69.990 مليون جنية وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.إلى جانب الإنتهاء من عملية تجهيز 3 آبار بالأعمال الميكانيكية وتوصيل التيار الكهربي بمركز الحسنة بشمال سيناء بهدف رفع كفاءة الآبار والمحافظة على الزراعات القائمة بتكلفة 4.336 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.