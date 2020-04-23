شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر السؤال السادس عشر من مسابقة اللغة العربية للأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، السؤال السادس عشر في مسابقة اللغة العربية، التي أطلقتها الوزارة للأئمة والواعظات ومعلمى اللغة العربية وشباب الإعلاميين الراغبين فى المشاركة ومحبى وعشاق اللغة العربية، وهى عبارة عن سؤال واحد يوميًّا، قد يكون من جزئية واحدة أو عدة جزئيات.

وجاء نص السؤال السادس عشر

أ-ما الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز المرسل ؟ مثل لكل منهما بمثال واحد .

ب-اذكر خمسة من شعراء العصبة الأندلسية .

ج-متى تحذف همزة الوصل من كلمة (ابن) ؟ ومتى تثبت ؟

يذكر أن السؤال الأول في المسابقة كان

أ‌ - ما الفرق بين الاستثناء التام والاستثناء الناقص، وما إعراب المستثنى فى كل منهما ؟ وضح كلامك بالمثال .

ب ‌- ما المقصود بثالثة الأثافى فى قولهم : "وتلك ثالثة الأثافى".

جـ - ما الفرق الفاصل بين الاستعارة المكنية والكناية؟ مثل لكل منهما بمثال يوضح الفرق بينهما.

فيما جاء نص السؤال الثانى

أ - ما المقصود بقولهم : " لم " حرف نفي وجزم وقلب ؟ وقولهم : " ما " كافة ومكفوفة ؟

ب - ما الفرق بين الاستعارة المرشحة والاستعارة المجردة ؟ مثل لكل منها بمثال واحد .

ج - ما المراد بشر الثلاثة في قول الشاعر :

وما شر الثلاثة أم عمرو

بصاحبك الذي لا تصحبينا

كما جاء نص السؤال الثالث في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

ا - ما الفرق بين الطباق والمقابلة ؟ وما الفرق بين طباق الإيجاب وطباق السلب ؟ أيد كلامك بالمثال .

ب - ما الحالة التي يصرف فيها العلم المؤنث ؟

ج - أعرب كلمة ( الناس) في قوله تعالى:" ذلك يوم مجموع له الناس" .

فيما جاء نص السؤال الرابع في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

ا- مثل لكل مما يأتي بمثال شارح: (التورية - المشاكلة - الافتنان - الالتفات - مراعاة النظير).

ب- ما أطول كلمة مستخدمة في اللغة العربية والقرآن الكريم؟

ج- مثل لما يأتي من القرآن الكريم: لام التعليل - اللام المزحلقة - لام الجحود - لام العاقبة.

أما السؤال الخامس في مسابقة اللغة العربية للأوقاف

أ -: اشرح قول طرفة بن العبد :

لَعَمْرُكَ إِنَّ المَوتَ مَا أَخْطَأَ الفَتَـى لَكَالطِّوَلِ المُرْخَى وثِنْيَاهُ بِاليَـدِ

ثم بين ما فيه من صور بيانية وأثرها على المعنى .

ب- ما إعراب كلمة ذكره في كل جملة من الجملتين التاليتين :

عبد الرحمن محمود ذكره .

عبد الرحمن ذكره محمود .

ج - أعرب كلمة " كلتا " إعرابا تفصيليا مع بيان السبب في قوله تعالى : " كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا " ، وفي قولهم : الفتاتان كلتاهما على خير.

فيما جاء نص السؤال السادس في مسابقة اللغة العربية للأوقاف كما يلى:

‌أ- متى يجب تقديم الفاعل على المفعول؟ ومتى يجب تقديم المفعول على الفاعل؟

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‌ب- في الآية الكريمة : " إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ " تكررت " ما " مرتين ، فما إعرابها في الموضعين تفصيلا ؟

‌ج- ما الفرق بين لا النافية ولا الناهية ؟ مع التوضيح بالمثال .

فيما جاء نص السؤال السابع:

‌أ- ما أجمل السماء .

اضبط العبارة السابقة على جميع الوجوه الممكنة مع إعراب كلمة السماء في كل وجه.

‌ب- يقول الشاعر :

وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح

في البيت ( تشبيه مقلوب - استعارة تصريحية - تشبيه بليغ) . اختر الإجابة الصحيحة مع التوضيح .

وجاء نص السؤال الثامن:

أ-ما الفرق بين (كم ) الاستفهامية و(كم) الخبرية ؟ موضحًا بالمثال .

ب- قال تعالى : (وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَن مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا)، وقال تعالى : (وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَن مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) أعرب كلمة (أحسن) في الآيتين إعرابا وافيًا مع التعليل .

ج-ما المقصود بالمواربة في الخطاب ؟ مثل لما تذكر وبين وجه المواربة فيه .

فيما طلب السؤال التاسع الإجابة عن

أ‌- فرق بين الجناس التام والجناس الناقص ومثل لكل منهما بمثالين .

ب- أعرب كلمة خلا وما بعدها في الأمثلة التالية .

1- حضر القوم خلا زيد.

2- حضر القوم ما خلا عمرًا.

3- خلا المكان من السكان

ج- الواو تكون: للقسم ، أو العطف ، أو المصاحبة ، أو الثمانية ، أو الحال ، أو الاستئناف، أو الإشباع ، مثل لكل منها بمثال .

وجاء نص السؤال العاشر

أ- تأتي (أو) العاطفة للتخيير أو للإباحة ، فما الفرق بينهما ؟ مع التمثيل .

ب-اذكر جميع الوجوه الإعرابية الجائزة فيما بعد حتى مع التمثيل لكل وجه بمثال .

ج- ما الفرق بين وجه الشبه في كل من التشبيه التمثيلي والتشبيه البليغ ؟ وضح كلامك بالمثال .

وجاء السؤال الحادي عشر في مسابقة اللغة العربية

أ- متى يجوز تذكير العدد وتأنيثه ؟

ب-مثل لكل مصطلح مما يأتي بمثال واحد يبرز مدى فهمك لك له : الاحتراس - التذييل - مجاز مرسل علاقته السببية .

ج- من أبرز شعراء النقائض في العصر الأموي ؟ ولماذا سموا بذلك ؟

وجاء نص السؤال الثاني عشر

أ- فرق بين التنازع والاشتغال ، ومثل لكل منهما بمثال واحد .

ب-فرق بين الندبة والاستغاثة ، ومثل لكل منهما بمثال واحد .

ج-اذكر طرق القصر ومثل لكل طريق منها بمثال واحد .

وجاء نص السؤال الثالث عشر

أ- اذكر شعراء المعلقات العشر ومطلع كل معلقة .

ب- فرِّق بين قولهم ( يا غافل ، انتبه) و ( يا غافلًا ، انتبه) من حيث المعنى والإعراب

وجاء نص السؤال الرابع عشر

أ- اذكر خمسة من أبرز شعراء الأندلس ، وخمسة من شعراء عصر سلاطين المماليك .

ب- من مواضع الفصل بين الجملتين شبه كمال الاتصال وشبه كمال الانقطاع فما الفرق بينهما مثل لكل منهما بمثال واحد .

فيما جاء نص السؤال الخامس عشر

أ- اذكر أسماء خمسة من شعراء التفعيلة ، وخمسة من شعراء العصر الجاهلي من غير أصحاب المعلقات .

ب- انسب هذه الكتب إلى مؤلفيها :

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة – شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب - بهجة المجالس وأنس المجالس – التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل – المغرب في حلى المغرب – الإنصاف في مسائل الخلاف – الجنى الداني في حروف المعاني .