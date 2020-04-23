شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من المساحة تعاين أملاك الرى على مخر سيل طرة لتقدير مقابل الانتفاع بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت اللجنة الاستشارية المشكلة من المهندس مصطفى عبد الله مدير عام الإدارة العامة للتثمين بهيئة المساحة، والمهندس طارق رشاد مدير إدارة التثمين والمهندسة داليا حسن عوض بمعاينة وتقدير قيمة مقابل الانتفاع لأراضى أملاك الرى الواقعة على مخر سيل طرة ووادى دجلة والمعصرة لتقيمها تمهيدا لإعداد التقرير الاستشارى المطلوب وفقا لتكليفات وزير الرى.

أوضح المهندس شحته إبراهيم، رئيس قطاع التوسع الأفقى، أن القطاع ينفذ أعمال الحماية من أخطار السيول بالوادى من القاهرة إلى أسوان، وتشمل إنشاء سدود وبحيرات صناعية وحواجز مائية بتكلفة تبلغ نحو 270 مليون جنيه، وذلك ضمن منظومة الحماية، حيث تشمل تنفيذ 3 سد حماية "وادى دجلة بمحافظة القاهرة - حماية قريتى السوايطة والشيخ حسن بالمنيا - حماية وادى الجير بسوهاج- حماية وادى عبادى بأسوان" و3 حواجز توجيه مائى، و3 بحيرات صناعية بطاقة تخزينية تصل إلى 25 مليون م3.

وأضاف إبراهيم أن القطاع نفذ أعمال بقيمة 550 مليون جنيه ضمن أعمال الحماية من السيول وإنشاء كبارى وحماية الجسور وإنشاء كراسى نهرية وتأهيل المجارى المائية وأعمال التغطيات، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف المحافظات، ومنها "الجيزة وبنى سويف وأسيوط وقنا وإسنا" بقيمة 53 مليون و64 ألف جنيه بقرى "بنى خالد والشرفا بالمنيا وحماية جسر حوض مصرف سيل أطفيح والحاجر وعرب الشيخ محمد وحماية البنية الأساسية لوادى إيمو".

وأكد شحته أن يتم حاليا الإعداد لتنفيذ 16 مشروعا لأعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظات الوجه القبلى بداية من محافظة الجيزة، وحتى أسوان بتكلفه إجمالية نحو 950 مليون جنيه، وأن هذه الأعمال فى مرحلة الترسية حاليا وسيتم البدء فى التنفيذ فور ترسيتها، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الوزارة للحماية من السيول.

