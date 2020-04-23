شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة اليوم 4 درجات.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الخميس، انخفاض بدرجات الحرارة عن أمس الأربعاء 4 درجات، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

و شهد اليوم الأربعاء، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، ساد طقس لطيف نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة.

Advertisements

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس كما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، وشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.