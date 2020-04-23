شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. الكنيسة تؤجل «سيمينار» المجمع المقدس وسيامة أساقفة جدد 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، أن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرر تأجيل إنعقاد سيمينار المجمع المقدس- أعلي سلطة دينية في الكنسية- في دورته المقبلة مايو ٢٠٢٠ لمدة ٥ شهور بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.

وأضاف القمص بولس حليم في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن القرار البابوى بالتأجيل جاء بسبب ظروف الوباء الموجود حاليا بالعالم كله، لذا تقرر إرجاء انعقاد السيمبنار الذي كان مقررا له منتصف يوليو المقبل إلى نوفمبر، وذلك اتساقا مع خطة الدولة لمواجهة الفيروس ومنع الزحام للحد من انتشاره حيث مقررا إنعقاده في مركز لوجوس البابوي في دير وادى النطرون.

وأوضح أنه كان مقرر أن يتم خلال الدورة إنعقاد اجتماعات لجان المجمع وسيامة الآباء الأساقفة الجدد للخدمة الروحية في كنائس مصر وبلاد المهجر .

ولفت إلى أنه سيشارك في الدورة المقبلة قرابة ١٣٠ أسقفا هم أعضاء المجمع المقدس.