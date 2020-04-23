شكرا لقرائتكم خبر عن «معا نستطيع» توزع كراتين مواد غذائية على المتضررين من الحظر بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قطاع تنفيذ المبادرة الجامعية «معا نستطيع» التي دشنتها الجامعة، قام بتوزيع كراتين مواد غذائية ومساعدات عينية،على الأسر المتضررة من إجراءات الحظر لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن مبادرة «معا نستطيع»، التي ينظمها القطاع تهدف إلى دعم الأسر المتضررة من الإجراءات الحالية لمواجهة خطر أزمة فيروس كورونا المستجد، والمساهمة في إنجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الحد من نزول الأفراد تحت شعار «اقعد في البيت- احمي نفسك واحمي بلدك»، عن طريق العمل على سد الاحتياجات الشهرية لهذه الأسر خلال فترة الحظر.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع كرتونة بتكلفة 200 جنيه تحتوي على احتياجاتهم الشهرية من مواد غذائية وأدوات للنظافة والتعقيم.