شكرا لقرائتكم خبر عن «آثار الإسكندرية» تعلن الانتهاء من تعقيم 15 موقعًا مفتوحا ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، أن القطاع انتهي من تعقيم وتطهير أكثر من ١٥ موقعا أثريا مفتوحا ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس.

وأضاف أنه في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا جرى تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم لعدد من المواقع الأثرية والبالغ عددها ١٥ موقعا حيث تم تطهير طابية باب رشيد بحدائق الشلالات القبلية، والبرج الشرقي داخل استاد الإسكندرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطهير وتعقيم قلعة قايتباي ومنطقة كوم الناضورة الأثرية والمعبداليهودي (ياهو هانبي) ومبنى مركز التحكم بمنطقة أبومينا الأثرية في الكينج مريوط، وكذا تم تطهير وتعقيم الحمام الشمالي والحمام المزدوج وكنيسة المدفن وقبر القديس مينا والكنيسة المعمودية، ودور الضيافة والقرية السكنية وكنيسة البازيليكا الكبري وغيره من المواقع الأثرية بمنطقة أبومينا والبالغ مساحتها ألف فدان.