شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارين لمجلس الوزراء (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 17، اليوم الخميس، قرارين لرئيس مجلس الوزراء.

وجاء في العدد قرار رقم 12 لسنة 2020، بمنح التزام مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة وإعادة تسليم محطة لتداول وتخزين مواد الصب السائل على مساحة 6000 م2 بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة بنظام B.O.T.

وقرار رقم 793 لسنة 2020، باستبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3204 لسنة 2019 بنص آخر خاص بأعمال المنفعة العامة.