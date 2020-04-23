شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس السيسي (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، 3 قرارات جمهورية تحمل أرقام 230 لسنة 2016 و542 لسنة 2018 و673 لسنة 2019.

القرار الأول ينص على الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 19 مارس 2015.

بينما ينص القرار الثاني على الموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوزارات السفر الدبلوماسية والموقع فى طقشند بتاريخ 5 سبتمبر 2018,

وينص القرار الثالث على الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى المؤرخ فى 19 إبريل 2006 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى والموقع فى القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

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