السيسي يوافق على ملحق الاتفاق الإطاري مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 673 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الملحق للاتفاق الإطارى المؤرخ في 19 إبريل 2006 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة الترويج والمشاركة للتعاون الاقتصادى والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر 2019. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,659

تعافي 935

وفيات 276

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