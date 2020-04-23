شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على إعفاء التأشيرات المتبادل لجوازات السفر الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملى جوزارات السفر الدبلوماسية والموقع في طقشند بتاريخ 5 سبتمبر 2018،
ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.
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